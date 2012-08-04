Мясокомбинат "Звениговский" , производя свои мясные продукты, Уверен : на изготовление идет только качественное хорошее мясо, а не какая нибудь хрюшка, разжиревшая на вредных для нашего здоровья "гормонах роста" . Ведь сырье, из которого производится продукция - свое. Его качество под контролем.



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