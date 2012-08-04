Продажа Тушенки с доставкой по РФ

8 (8362) 385 385

Тушенка 

с доставкой

Комплект из 24 банок 

Свинины тушеной - за 5 712 руб.

Купить

Без ГМО и добавок

Выращиваем мясо без использования ГМО Продукция не содержит красителей, усилителей вкуса и ароматизаторов.

Натуральный корм без гормонов

Свой комбикормовый завод производит более 300 тонн комбикорма ежедневно

Собственный животноводческий комплекс

20 000 гектаров земли Более 170 000 голов свиней и крупного рогатого скота

Наша продукция

Цены указаны за 1 банку

Свинина тушеная
высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: свинина, лук репчатый, соль, перец, лист лавровый.

Вес 338гр

Минимальный заказ 24 банки

278 руб.    238 руб.

Заказать

Говядина тушеная
высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: говядина, лук репчатый, соль,перец, лист лавровый.
Вес 338 гр
Минимальный заказ 24 банки

355 руб.   339 руб.

Заказать

Конина тушеная
высший сорт
ГОСТ 32125-2013

Состав: конина, лук репчатый, соль, перец, лист лавровый.
Вес 338 гр
Минимальный заказ 24 банки

264 руб.  257 руб.

Заказать

"Каша гречневая со свининой"
ГОСТ Р 55333-2012

Состав: свинина, крупа гречневая, жир свиной, лук репчатый, соль, перец.
Вес 340 гр

Минимальный заказ 24 банки

145 руб.

Заказать

"Каша перловая со свининой"
ГОСТ Р 55333-2012

Состав: свинина, крупа перловая , жир свиной, лук репчатый, соль, перец.
Вес 340гр
Минимальный заказ 24 банки

137 руб.

Заказать

"Паштет печеночный "Со сливочным маслом"
ГОСТ Р 55336-2012

Состав: печень говяжья, мозги, масло сливочное, лук, соль, сахар-песок, перец, корица, гвоздика.
Вес 100гр

Минимальный заказ 40 банок

73 руб.

Заказать

Свинина тушеная "по-Сибирски"

Состав: Свинина, жир свиной, субпродукты, белок животный, соль, перец, лук репчатый, лист лавровый
Вес 340гр

Минимальный заказ 24 банки

140 руб.

Заказать

Свинина тушеная "Экономъ"

Состав: свинина, субпродукты мясные, растительный соевый белок, соль,перец, лист лавровый
Вес 340гр

Минимальный заказ 24 банки

93 руб.

Заказать

Спец-Предложение для оптовых покупателей 

(от 72 банок тушенки)

получить прайс

Высшее качество продукции

Мясокомбинат "Звениговский" , производя свои мясные продукты, Уверен : на изготовление идет только качественное хорошее мясо, а не какая нибудь хрюшка, разжиревшая на вредных для нашего здоровья "гормонах роста" . Ведь сырье, из которого производится продукция - свое. Его качество под контролем.


Дегустируйте вместе с нами - и вполне возможно, вы станете еще одним поклонником мясных вкусностей от ООО мясокомбинат "Звениговский"

Комплект "Туристический"

5 121 руб.

Свинина Тушеная ГОСТ - 5 банок
Говядина Тушеная ГОСТ - 3 банки
Конина Тушеная ГОСТ - 5 банок
"Каша перловая со свининой" - 5 банок
"Каша гречневая со свининой" - 5 банок
"Паштет Печеночный -   3 банки

Заказать

Комплект "Твой"

от 2 880 руб.

Вы можете создать свой набор
Из любых видов тушенки
Минимальный заказ 24 банки

Заказать

Комплект

"Охотник Рыболов"

9 822 руб.

Свинина Тушеная ГОСТ - 8 банок
Говядина Тушеная ГОСТ - 6 банок
Конина Тушеная ГОСТ - 8 банок
Паштет Печеночный - 6 банок

Заказать

Фотографии с производства Мясокомбината

Видео отзыв о тушенке Звениговского мясокомбината

  • Беру комплектом "Охотник-рыболов" уже не в
    первый раз. Очень питательная и вкусная тушенка.  Чувствуешь что ешь мясо, а не какую-то сою напичканную вкусовыми добавками. Отлично на рыбалке : развел костерок, в кастрюлю налил воды, пару картофелин, лучок
    и банку тушенки - сыт на весь день . Быстро, вкусно и не отвлекаешься
    от любимого занятия. 
    Рекомендую всем рыбакам!

    Владимир 48  лет

  • Самая лучшая - Звениговская
    Самая лучшая тушенка российского производства - это тушенка Звениговского Мясокомбината, открываешь - а там МЯСО,есть разные виды - Говядина, Свинина, Конина, восхитительный вкус.
    Откроешь одну банку и уже не сможешь оставить ее на половину съеденной,
    съешь с огромным удовольствием всю банку. 
    Советую всем, самая лучшая, не пожалеете.

    Елена  29 лет

Сомневаетесь в качестве нашей Тушенки?

Попробуйте набор Дегустатор за 4 607 руб.

Состав набора : Свинина ГОСТ - 3 банки. Говядина ГОСТ - 3 банки. Конина ГОСТ - 3 банки. Каша гречневая - 4 банки. каша перловая - 4 банки.
Свинина По-сибирски - 2 банки. Паштет - 3 банки. Печень - 1 банка. Горох - 1 банка.
Свинина Русская - 2 банки

Попробовать

Отличная новость для всех любителей качественного тушеного мяса и мясных консервов – продукцию мясокомбината «Звениговский» теперь можно купить
онлайн, оптом или в розницу! У нас вы найдете линейку товаров на любой вкус: тушенку из свинины, тушенку из говядины, тушенку из конины, кашу
гречневую со свининой, кашу перловую со свининой, паштет печеночный со сливочным маслом. Вся продукция, изготавливаемая мясокомбинатом
«Звениговский», отвечает высочайшим стандартам качества и соответствует государственным стандартам (ГОСТ). Благодаря наличию
собственного животноводческого комплекса продукция нашего мясокомбината полностью натуральна и безопасна – без ГМО, красителей и ароматизаторов.

Кроме всего прочего, наша продукция еще и очень вкусная!
Если вы решите купить тушенку «Звениговского» мясокомбината на пробу, высока вероятность того, что вы сразу станете нашими постоянными покупателями! У нас
вы можете купить мясные консервы, которые уже получили высочайшую оценку у покупателей из разных регионов страны. Наша продукция имеет сертификаты
Евроазиатского соответствия (EAC), что позволяет экспортировать мясо за границу – красноречивый показатель высочайшего качества.

Оценить по достоинству вкусовые качества нашей продукции вы можете уже сегодня – для этого достаточно пройти простую процедуру оформления
заказа на сайте и дождаться доставки товара. Или вы можете купить тушенку, позвонив нам по телефону +7 (8362) 385-385! Выберите удобный для вас
способ доставки: «Почтой России» или транспортной компанией «DPD» – в этом случае заказ вам придется ждать не более 7 дней.

Спешите заказать тушенку уже сегодня!

Центральный склад в
г. Йошкар-Ола
Ул Строителей 95 корпус 102б
Тел: +7 (8362) 385 385
Звениговский.Онлайн

8 (8362) 385 385

закажите обратный звонок

Официальный Дистрибьютор ООО Компания «МАХА»

ОГРН 112115001071 ИНН 1215162130

Центральный склад в г Йошкар-Ола Ул Строителей 95 корпус 102б

Политика конфиденциальности
Спасибо! Ваш заказ принят в обработку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оформить заявку
Заказать
Мы не передаем Вашу персональную информацию третьм лицам
Спасибо! Ваш заказ принят в обработку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Спасибо! Ваш заказ принят в обработку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оформить заявку
Заказать
Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
Оформить заявку
Заказать
Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
Оформить заявку
Заказать
Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
Оформить заявку
Заказать
Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
Спасибо! Ваш заказ принят в обработку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Спасибо! Ваш заказ принят в обработку. Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.